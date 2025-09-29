Menü Suche
Klare Bedingung für Kovar-Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Matej Kovar (r.) bei der Nationalmannschaft @Maxppp

Matej Kovar wird aller Voraussicht am Ende der Saison fest zur PSV Eindhoven wechseln. Nach Informationen der ‚Bild‘ hängt es bei der im Leihdeal ausgehandelten Kaufpflicht am Klassenerhalt des niederländischen Topklubs. Sollte Eindhoven nicht aus der Eredivisie absteigen, wird der 25-jährige Tscheche automatisch für fünf Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu seinem derzeitigen Leihklub transferiert. Durch Boni können zwei weitere Millionen hinzukommen.

In der offiziellen Transfermeldung der Leverkusener hieß es, der Deal sei an die „Erfüllung bestimmter Kriterien“ geknüpft. Nun legt die Boulevardzeitung offen, welche Bedingung gemeint ist. Die PSV kann Kovar allerdings auch per Option für denselben Betrag im Verlauf der Saison kaufen, sollten sich die Niederländer schon vor Ablauf der Leihe dazu entscheiden.

