Díaz ordnet Bayern-Start ein

Nach einem Traumstart mit vier Toren und drei Assists ist Sommerneuzugang Luis Díaz nicht nur sportlich beim FC Bayern angekommen. „Das Team macht es mir auf dem Platz sehr leicht. Wir haben gerade im Sturm viele großartige Spieler, die nicht nur daran denken, selbst Tore zu machen, sondern auch den Mitspielern helfen. Das gibt mir viel Sicherheit und Vertrauen“, erklärt der 28-jährige Außenstürmer gegenüber der ‚Bild‘.

Díaz ergänzt: „Es ist unglaublich, mit ihnen Angriffe zu spielen. Sie haben so viel Qualität. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und fühle mich immer noch besser und wohler.“ Auf die Frage, welcher neue Mitspieler ihn am meisten beeindruckt, gibt der Kolumbianer zu Protokoll: „Harry Kane. Als ich die ersten Male mit ihm trainiert habe, dachte ich: ‚Dieser Typ ist brutal.‘ Er macht einfach alles, schießt Tore, gestaltet das Spiel und verteidigt sogar. Er hat mich total überrascht. Ich bin sehr happy darüber, jetzt an seiner Seite spielen zu können.“