„Völlig sinnlos“: Slot-Schelte für Frimpong

Arne Slot hat nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace heftige Kritik an Jeremie Frimpong (24) geübt. Der Trainer machte den Außenverteidiger für den Last-Minute-Gegentreffer verantwortlich: „Einer unserer Spieler wollte einen Konter starten, was völlig sinnlos war, da das Spiel fast vorbei war. Ein Spieler war in diesem Moment zu offensiv. Das hat ihnen ermöglicht, das Tor zu schießen und uns das Spiel gekostet.“

Zwar nahm Slot den Namen seines Landsmanns nicht explizit in den Mund, allerdings war offenkundig, dass der von Bayer Leverkusen verpflichtete Neuzugang gemeint war. Schließlich hatte sich dieser vor dem Gegentreffer von seinem Gegenspieler wegorientiert. Frimpong hat unter Slot bislang ohnehin keinen einfachen Stand. Auch bei der gestrigen Niederlage fungierte er lediglich als Einwechselspieler.