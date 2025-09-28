Bochum findet Hecking-Nachfolger

Rund zwei Wochen ist es her, dass der VfL Bochum sich von Trainer Dieter Hecking getrennt hat. In Jan Siebers hoffte man, den Nachfolger intern gefunden zu haben. Spätestens nach der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf ist aber klar, dass ein externer Coach hermuss. Diesen hat man nun gefunden.

Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Robert Klauß das Amt an der Castroper Straße übernehmen. Der Ex-Nürnberg-Coach war zuletzt bei Rapid Wien in Österreich tätig, wurde dort aber im April entlassen. Nun soll er die Bochumer zurück in die Spur führen.

Für die Postion des Geschäftsführers Sport fahndet man derweil weiter nach einem geeigneten Kandidaten. Dirk Dufner, der das Amt zuletzt innehatte, wurde zeitgleich mit Hecking von seinen Aufgaben entbunden. Der Trennung vorausgegangen waren eine katastrophale Transferphase sowie ein indiskutabler Saisonstart des VfL.