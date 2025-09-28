Augsburg: Wagner schon in der Kritik?

Der Gegenwind für Sandro Wagner beim FC Augsburg wird nach der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim stärker. Zur Debatte steht der Trainer aber noch nicht, wie Sportdirektor Benni Weber nach dem Spiel betonte: „Wir gehen ganz normal in die nächste Woche rein. Wir haben einen Weg gemeinsam begonnen, den gehen wir weiter. Ich erwarte, dass wir die Dinge richtig analysieren und ganz klar an unsere Leistungsgrenze gehen. Das erwarten wir von allen, das ist keine One-Man-Show, wir zeigen nicht mit dem Finger auf Einzelne.“

Torhüter Finn Dahmen stellte sich ebenfalls schützend vor den Übungsleiter: „Den Trainer würde ich ganz rausnehmen. Wir Spieler müssen uns an die eigene Nase packen.“ Klar ist aber auch, dass Wagner und der FCA schleunigst wieder anfangen müssen zu punkten, sonst könnte das Experiment schneller wieder beendet werden als gedacht.