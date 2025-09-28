Befürchtungen bestätigt: Schick vorerst raus

Bayer Leverkusen muss für einige Wochen auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Die Werkself gibt bekannt, dass sich der 29-Jährige kurz vor Spielende beim gestrigen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen hat. Eine Rückkehr strebe man zum Auswärtsspiel bei Mainz 05 am 18. Oktober an. Immerhin würde der Tscheche so dank der Länderspielpause lediglich in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (Mittwoch, 21 Uhr) und in der Bundesliga gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) fehlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entwarnung gibt es hingegen bei Mittelfeldspieler Robert Andrich (31). Der Kapitän, der den Platz zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen verließ, habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen.