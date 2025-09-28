Befürchtungen bestätigt: Schick vorerst raus
Bayer Leverkusen muss für einige Wochen auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Die Werkself gibt bekannt, dass sich der 29-Jährige kurz vor Spielende beim gestrigen 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen hat. Eine Rückkehr strebe man zum Auswärtsspiel bei Mainz 05 am 18. Oktober an. Immerhin würde der Tscheche so dank der Länderspielpause lediglich in der Champions League gegen die PSV Eindhoven (Mittwoch, 21 Uhr) und in der Bundesliga gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) fehlen.
#Bayer04 muss in den kommenden Spielen auf Patrik #Schick verzichten. Unsere Nummer 14 hat sich eine Faszien-Verletzung in der Muskulatur des hinteren linken Oberschenkels zugezogen. Schicks Rückkehr in den Kader der #Werkself wird zum Spiel in Mainz angestrebt.
🙏 Gute Nachrichten dagegen vom Kapitän: Rob hat sich keine strukturellen Verletzungen zugezogen.
🔙 #FCSPB04 | #Bundesliga
Entwarnung gibt es hingegen bei Mittelfeldspieler Robert Andrich (31). Der Kapitän, der den Platz zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen verließ, habe sich keine strukturelle Verletzung zugezogen.
