M’gladbach: Erste klare Tendenz bei Polanski

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Eugen Polanski an der Seitenlinie @Maxppp

Trotz der 4:6-Pleite am gestrigen Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt bleibt Eugen Polanski erster Anwärter auf den dauerhaften Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach. Der ‚kicker‘ sieht den 39-Jährigen weiterhin „in der Pole Position“.

„Es wäre unfair, Eugen nach zwei Spielen zu beurteilen“, lässt Roland Virkus wissen, Polanski müsse „die Mannschaft erst besser kennenlernen“. Das beinhaltet zumindest mal das nächste Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag (19:30 Uhr) gegen den SC Freiburg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
