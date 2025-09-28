AC Mailand: Kehrtwende um Tomori

Wegen seiner guten Leistungen möchte der AC Mailand den Vertrag von Innenverteidiger Fikayo Tomori verlängern. Laut Fabrizio Romano haben die Rossoneri dazu inzwischen Gespräche mit dem Lager des 27-Jährigen aufgenommen.

Noch im vergangenen Januar galt Tomori, dessen Vertrag bis 2027 läuft, als Abgangskandidat. Der AC Mailand war sich bereits mit Tottenham Hotspur über einen Transfer einig. Allerdings lehnte Tomori das Angebot ab, um in der Modestadt zu bleiben. In der laufenden Saison bestritt Tomori alle der bislang sechs Pflichtspiele von Beginn an.