Im Sommer ablösefrei: Leistungsträger vor City-Abgang?

Bernardo Silva ist im Sommer ablösefrei zu haben. Einige Klubs wittern beim Portugiesen ein Schnäppchen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Ben Jacobs
Pep Guardiola auf der Pressekonferenz @Maxppp

Manchester City droht im kommenden Sommer ein ablösefreier Abgang von Bernardo Silva. Wie Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, zieht der 31-Jährige großes Interesse aus Saudi-Arabien auf sich.

Dem Bericht zufolge wittern Al Ahli und Al Qadsiah ein Schnäppchen beim technisch überragenden Mittelfeldakteur, dessen Vertrag 2026 ausläuft. Neben den Saudi-Klubs beschäftigt sich zudem auch Juventus Turin mit dem Linksfuß.

Für City wäre ein Abgang des Portugiesen ein herber Verlust. Silva ist sowohl Kapitän als auch Leistungsträger bei den Skyblues. In der laufenden Saison stand er in vier von sechs Premier League-Spielen in der Startelf (eine Vorlage).

