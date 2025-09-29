Menü Suche
Chelsea: Steht Maresca auf der Kippe?

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Enzo Maresca hat weiter große Ziele mit dem FC Chelsea. @Maxppp

Der FC Chelsea will vorerst mit Enzo Maresca weitermachen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Übungsleiter noch immer als der ideale Frontmann für das Projekt an der Stamford Bridge angesehen. Zweifel oder Überlegungen, den Italiener zu ersetzen, gibt es nicht. Eine Bewertung werde am Ende der Saison vorgenommen.

Die Blues unterlagen am vergangenen Samstag Brighton Hove & Albion mit 1:3, weshalb erste Kritik an Maresca aufgekommen war. Der 45-Jährige steht seit Juli 2024 bei Chelsea an der Seitenlinie. Aktuell belegt der Hauptstadtklub nach sechs Spieltagen den achten Platz in der Premier League.

