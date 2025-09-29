Menü Suche
Bestätigt: 75-Millionen-Mann Savinho kurz vor der Unterschrift

von Lukas Weinstock
Savinho und Matheus Nunes bejubeln ein Tor von Manchester City @Maxppp

Savinho (21) wird in Kürze einen neuen Vertrag bei Manchester City unterschreiben. Das bestätigte Trainer Pep Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem 5:1-Sieg gegen den FC Burnley: „Ja. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir ihn behalten wollen. In seinem Alter hat er in der letzten Saison viel gespielt, kann auf beiden Seiten spielen, rechts oder links, hat ein unglaubliches Tempo – in dieser Hinsicht ist er wirklich gut.“

Insbesondere das Interesse von Tottenham Hotspur zog Savinho zuletzt auf sich, eine Offerte von 70 Millionen Euro lehnten die Skyblues im Sommer jedoch ab. Im Winter wollten die Spurs mit einem 75-Millionen-Angebot nachlegen, den Versuch können sich die Londoner allem Anschein nach aber sparen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
