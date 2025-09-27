City startet Stones-Verhandlungen

John Stones winkt bei Manchester City ein neuer Vertrag. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge werden zeitnah die Verhandlungen aufgenommen. Der im Sommer auslaufende Kontrakt soll nach Wunsch beider Seiten bis 2028 verlängert werden.

Stones war vor neun Jahren für 55 Millionen Euro vom FC Everton nach Manchester gekommen. Für die Skyblues lief der 31-jährige Innenverteidiger seitdem 282 Mal auf, auch in dieser Saison ist Stones in der Regel gesetzt.