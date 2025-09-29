Menü Suche
Glasner reagiert auf Wechselgerüchte

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Oliver Glasner an der Seitenlinie @Maxppp

Oliver Glasner denkt aktuell nicht an einen Abschied von Crystal Palace. Angesprochen auf die Wechselgerüchte um seine Person gibt der Übungsleiter gegenüber dem ‚kicker‘ zu verstehen: „Ich verfolge sämtliche Gerüchte – und mehr sind es nicht – neutral und total entspannt, lege meinen Fokus auf die tägliche Arbeit mit meinen Spielern und Betreuern und versuche, dies bestmöglich zu genießen.“

Mit den Eagles gelang Glasner ein hervorragender Start in die neue Saison. Nach sechs Spielen ist Palace in der Premier League das einzige Team ohne Niederlage. Seit saisonübergreifend 18 Pflichtspielen ist Glasners Team ungeschlagen, in dieser Zeit gewannen die Londoner den FA Cup und den Community Shield.

