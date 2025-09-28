Bedient sich Milan in Liverpool?

Nach dem gescheiterten Versuch im vergangenen Sommer könnte der AC Mailand im Winter einen weiteren Anlauf wagen, um Innenverteidiger Joe Gomez (28) vom FC Liverpool loszueisen. Laut ‚Calciomercato.com‘ ist die Stärkung der Abwehr eine der Prioritäten der Rossoneri im kommenden Winter-Transferfenster.

Einfach dürfte dieses Unterfangen jedoch nicht werden, da die Reds Gomez gerne behalten würden und zudem lange auf Neuzugang Giovanni Leoni (18) verzichten müssen, der sich bei seinem Debüt einen Kreuzbandriss zuzog. Auch der erste Anlauf der Modestädter war gescheitert, weil man in Liverpool keinen Ersatz für Gomez fand. In Mailand macht man sich dennoch Hoffnung, weil der Engländer in der laufenden Premier League-Saison bisher nur auf zwei Einsätze über insgesamt 29 Minuten kommt.