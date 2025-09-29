HSV bangt um Vieira & Omari

Der Hamburger SV muss das 0:0 gegen Union Berlin womöglich teuer bezahlen. Mittelfeldspieler Fábio Vieira (25) verletzte sich bei einem Zweikampf in der Nachspielzeit am Knie und musste das Feld gestützt verlassen. Obendrein sah der Portugiese für sein Einsteigen die Rote Karte, weshalb er am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz auf jeden Fall fehlen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Spiel ebenfalls nicht beenden konnte Innenverteidiger Warmed Omari. Der 25-Jährige verletzte sich bei einem Klärungsversuch am Sprunggelenk und musste in der Folge ausgewechselt werden. Bei beiden Spielern steht eine Diagnose noch aus.