Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV bangt um Vieira & Omari

von Luca Hansen
Fabio Vieira muss den Platz verlassen @Maxppp

Der Hamburger SV muss das 0:0 gegen Union Berlin womöglich teuer bezahlen. Mittelfeldspieler Fábio Vieira (25) verletzte sich bei einem Zweikampf in der Nachspielzeit am Knie und musste das Feld gestützt verlassen. Obendrein sah der Portugiese für sein Einsteigen die Rote Karte, weshalb er am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz auf jeden Fall fehlen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Spiel ebenfalls nicht beenden konnte Innenverteidiger Warmed Omari. Der 25-Jährige verletzte sich bei einem Klärungsversuch am Sprunggelenk und musste in der Folge ausgewechselt werden. Bei beiden Spielern steht eine Diagnose noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Fabio Vieira
Warmed Omari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Fabio Vieira Fabio Vieira
Warmed Omari Warmed Omari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert