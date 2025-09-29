Werder: Mehr Geduld mit Boniface

Beim SV Werder Bremen wirbt die sportliche Spitze weiterhin um Geduld mit Sommerneuzugang Victor Boniface. „Er hat in Leverkusen in der Vorbereitung kaum gespielt und wurde auch immer wieder rausgenommen. Dadurch fehlt ihm ein Stück weit die Spielfitness“, begründet Peter Niemeyer, Werders Leiter Lizenzbereich, in der ‚Bild‘ die bisher so geringe Spielzeit des Stümers (74 Minuten).

Weiter sagt Niemeyer: „Wir versuchen, ihn so zu belasten, dass er schnellstmöglich sein Top-Level erreicht. Das kann aber noch ein bisschen dauern.“ Boniface plagten in der vergangenen Saison bei Bayer Leverkusen immer wieder Oberschenkelprobleme, weswegen der 24-Jährige insgesamt 14 Pflichtspiele verpasste. Dennoch gelangen dem Nigerianer elf Treffer in 27 Einsätzen. Bei Werder wartet Boniface noch auf seinen ersten Treffer. „Körperlich gibt es bei ihm keine Beschwerden“, betont Niemeyer.