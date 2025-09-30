Menü Suche
Drei Wechseloptionen für Trippier

von David Hamza - Quelle: The Chronicle
Kieran Trippier hat im Sommer die Qual der Wahl. Laut der in Newcastle ansässigen Zeitung ‚The Chronicle‘ ist die schon im Sommer interessierte AS Monaco weiterhin an dem Rechtsverteidiger dran. Zudem sollen Klubs aus der nordamerikanischen MLS und Saudi-Arabien die Fühler ausstrecken.

Trippiers Vertrag bei Newcastle United läuft im Sommer aus, der 35-Jährige soll sich aber eine Verlängerung um ein weiteres Jahr vorstellen können. In der laufenden Saison kam Trippier bei den Magpies in sieben von acht Pflichtspielen zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
