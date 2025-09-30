Menü Suche
Paukenschlag: Virkus verlässt Gladbach

Borussia Mönchengladbach und Roland Virkus trennen sich. Der bisherige Sportgeschäftsführer ist auf eigenen Wunsch hin von seinen Aufgaben entbunden worden.

von Dominik Schneider - Quelle: borussia.de
3 min.
Roland Virkus @Maxppp

Die Negativserie von Borussia Mönchengladbach sorgt nach der Trainerentlassung von Gerardo Seoane für die nächste personelle Konsequenz. Wie die Fohlen mitteilen, wird Roland Virkus ab sofort nicht mehr als Sportgeschäftsführer arbeiten.

Der Meldung zufolge entbinden Präsidium und Aufsichtsrat den Funktionär auf eigenen Vorschlag hin. Damit trennen sich die Wege von Virkus und der Borussia nach beeindruckenden 35 Jahren, die Virkus in verschiedenen Positionen beim Bundesligisten verbrachte.

Wer auf Virkus folgt und hinsichtlich der nächsten Transferperiode die Geschicke und Verantwortung übernimmt, steht noch nicht fest. Virkus selbst zu seinem Aus: „Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden.“

„Wir sind in den Gremien der geeinten Meinung, dass wir uns für die zukünftige Ausrichtung im sportlichen Bereich anders aufstellen wollen“, erklärt Rainer Bonhof, Präsident der Borussia. Weiter dankt das Vereinsoberhaupt Virkus für seine Arbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
