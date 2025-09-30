Neuer Job für Weltmeister Cannavaro?

Weltmeister und Ballon d’Or-Gewinner Fabio Cannavaro könnte sich bald einer neuen Herausforderung stellen. Laut Fabrizio Romano hat der usbekische Fußballverband Kontakt zu dem 52-Jährigen aufgenommen, um ihn zum Nationaltrainer zu berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt trainierte der Italiener Dinamo Zagreb. Wegen schwacher Leistungen musste er jedoch nach nur 14 Pflichtspielen und der höchsten Liga-Niederlage der Vereinsgeschichte (0:4 gegen HNK Rijeka) im vergangenen April seinen Hut nehmen.