Menü Suche
Kommentar

Neuer Job für Weltmeister Cannavaro?

von Aaron Schlütter - Quelle: Fabrizio Romano
Fabio Cannavaro als Trainer von Dinamo Zagreb @Maxppp

Weltmeister und Ballon d’Or-Gewinner Fabio Cannavaro könnte sich bald einer neuen Herausforderung stellen. Laut Fabrizio Romano hat der usbekische Fußballverband Kontakt zu dem 52-Jährigen aufgenommen, um ihn zum Nationaltrainer zu berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt trainierte der Italiener Dinamo Zagreb. Wegen schwacher Leistungen musste er jedoch nach nur 14 Pflichtspielen und der höchsten Liga-Niederlage der Vereinsgeschichte (0:4 gegen HNK Rijeka) im vergangenen April seinen Hut nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Usbekistan
Fabio Cannavaro

Weitere Infos

Usbekistan Flag Usbekistan
Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert