Bundesliga

Werder: Winterabgang von Hansen-Aaröen?

von Luca Hansen - Quelle: DeichStube
Isak Hansen-Aaröen schaut sich nach einer Anspielstation um @Maxppp

Isak Hansen-Aaröen hat bei Werder Bremen einen schweren Stand. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ betont, dürfte sich dies in naher Zukunft kaum ändern: „Im Training zeigt er gute Ansätze. Es ist zu erkennen, was für ein Potenzial in ihm steckt. Im zentralen Mittelfeld sind wir aktuell aber sehr gut aufgestellt, was es nicht einfach für ihn macht.“

Im Sommer hatte sich der 21-jährige Mittelfeldspieler noch gegen eine Leihe entschieden. Sollte sich an seiner Situation jedoch nichts ändern, könnte er diese im Winter neu evaluieren. Zuletzt kam der Norweger auch für Werders Reserve zum Einsatz.

