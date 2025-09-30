United: Rückendeckung für Amorim

Rúben Amorim muss wohl zumindest kurzfristig nicht um seinen Job bei Manchester United bangen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, steht der mächtige Minderheitseigentümer Jim Ratcliffe hinter dem portugiesischen Cheftrainer und lehnt eine Entlassung ab. Demnach will der englische Milliardär Amorim eine volle Saison als United-Coach zusichern.

Amorim hatte Anfang November im Theatre of Dreams übernommen. In dieser Spielzeit legten die Red Devils den schlechtesten Saisonstart seit Jahrzehnten hin. Dem Vernehmen nach würde eine Entlassung des Portugiesen dem englischen Rekordmeister aber teuer zu stehen kommen. So soll Amorim eine Abfindungsklausel in Höhe von 14 Millionen Euro besitzen.