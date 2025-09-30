Deco bestätigt: De Jong vor Barça-Verlängerung

Deco rechnet fest damit, dass Frenkie de Jong (28) dem FC Barcelona erhalten bleibt. „Wir sind im Gespräch. Wenn man ein Spieler mit Charakter ist, möchte man nicht nur in Barcelona bleiben, weil man hier ist, sondern weil man um Titel kämpfen will, und er sieht, dass er um Titel kämpfen kann. Er sieht das und möchte hier bleiben. Im Verein sehen wir ihn als einen wichtigen Spieler für das aktuelle Projekt und die kommenden Jahre, daher glaube ich, dass wir das hinbekommen werden“, erklärt der Sportdirektor gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘.

De Jongs Gehalt war über Jahre ein Problem für die klammen Katalanen. Durch Loyalitätsboni ist das Salär jährlich nach oben geklettert, weswegen man mehrfach versucht hatte, den Niederländer zu verkaufen. Nun ist der Mittelfeldspieler offenbar bereit, sein Topgehalt zu reduzieren, um in Barcelona zu bleiben. Deco ist sicher, dass der neue Vertrag bald unterschrieben wird: „Ja, natürlich.“