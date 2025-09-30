Bochum trifft erste Trainer-Entscheidung

David Siebers wird wohl bald wieder die U19 des VfL Bochum betreuen. Laut der ‚WAZ‘ scheint es nahezu ausgeschlossen, dass der Interimscoach im Amt bleibt. Stattdessen forciert der Zweitligist die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Dieter Hecking. Im Optimalfall soll schon in dieser Woche Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gehandelt wurden zuletzt unter anderem Markus Anfang und Robert Klauß, beide sind der Regionalzeitung zufolge aber kein Thema in Bochum. Der neue Coach „soll kein Feuerwehrmann sein, sondern die Mentalität des Reviers verkörpern, ein Teamplayer mit starker Kommunikation sein, für begeisternden Fußball stehen und Erfahrung aus der 1. oder 2. Liga mitbringen“, skizziert die ‚WAZ‘ das Anforderungsprofil. Derweil wird auch darüber diskutiert, wie die sportliche Leitung aufgestellt werden soll. Eine interne Lösung werde aktuell bevorzugt.