Bischof erklärt Entscheidung für Bayern

Der Wechsel von Tom Bischof zum FC Bayern hätte durchaus früher über die Bühne gehen können. Wie der zentrale Mittelfeldspieler im Interview mit vereinseigenen Medien berichtet, zeigte der Rekordmeister schon vor einigen Jahren Interesse: „Bayern wollte mich ja schon früher holen, da war ich 15 oder 16. Damals wäre es noch zu früh gewesen.“ Bischof habe sich noch nicht bereit gefühlt. Das war im Sommer anders. „Max (Eberl, Anm. d. Red.) hat mir irgendwann mal eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob ich jetzt freiwillig komme oder ob er mich holen muss. Danach war ich überzeugt, hey, das muss ich machen“, so der 20-jährige Nationalspieler.

Neben Bayern hätten auch andere Klubs den hochtalentierten Kicker gerne unter Vertrag genommen. Für Bischof stand jedoch schnell fest, dass es in Richtung Säbener Straße gehen soll. „Ich habe Vincent Kompany, Max Eberl und Christoph Freund genau zugehört, was sie mit mir vorhaben und was sie erwarten. Ich habe ganz viel Bayern geschaut. All das hat eine Rolle gespielt. Ich finde, dass der Fußball, den Bayern spielt, perfekt zu mir passt. Das Spiel um den Sechzehner, das hohe Pressing, all das kommt mir sehr entgegen“, erklärt Bischof seine Entscheidung pro Bayern.