Fünf Änderungen: Die Bayern-Aufstellung gegen Pafos

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen den FC Chelsea möchte der FC Bayern München um 21 Uhr gegen Pafos FC aus Zypern nachlegen. Diese sind weitaus unbekannter als die Blues, trotzten jedoch Olympiakos Piräus am 1. Spieltag in Unterzahl ein 0:0 ab. Bekanntester Spieler der Zyprer ist Innenverteidiger David Luiz, der gegen den Rekordmeister mit den besagten Londonern und dem Champions League-Gewin 2012 den größten Triumph seiner Karriere feierte.

Um Pafos zu knacken, nimmt Trainer Vincent Kompany gegenüber dem 4:0-Sieg am vergangenen Freitag einige Änderungen vor. Für den starken Tom Bischof rückt Joshua Kimmich zurück in die Startelf. Ihm auf der Doppelsechs zur Seite steht Aleksandar Pavlovic, für den Leon Goretzka auf der Bank Platz nehmen muss. In der Viererkette verteidigt Raphaël Guerreiro hinten links, während Min-jae Kim im Abwehrzentrum den Platz von Jonathan Tah einnimmt. An der Seite von Harry Kane soll Nicolas Jackson anstelle von Serge Gnabry für Gefahr sorgen.

So spielt Bayern

So spielt Pafos