Bayern deklassiert Pafos | Dennoch eine 4

Dass der FC Bayern auf der Urlaubsinsel in ernsthafte Bedrängnis kommt, hatte niemand erwartet. Dennoch war die Seriösität und Ernsthaftigkeit, mit der der haushohe Favorit auf Zypern ans Werk ging, absolut beeindruckend und zeugt vor allem von einer erstklassigen Trainerleistung. Vincent Kompany hatte sein Team perfekt eingestellt, kein Bayern-Profi ließ auch nur einen Funken Engagement vermissen. Entsprechend war bereits nach dem zwischenzeitlichen 2:0 der Münchner nach 20 Minuten das Spiel quasi entschieden.

Mit dem Distanz-Traumtor zum Halbzeitstand von 1:4 durch Mislav Orsic verbuchte der Pafos FC immerhin den schönsten Treffer der Partie, kaufen konnten sich die Zyprioten davon aber nichts. Rund 2.000 Kilometer Luftlinie entfernt von der Münchner Theresienwiese feierten die Bayern ihr eigenes Oktober-Schützenfest. Schon vor dem 5:1 nahmen die Gäste erkennbar den Druck raus, ohne allerdings jemals die Kontrolle zu verlieren.

Torfolge

0:1 Kane (15.): Ein Kimmich-Freistoß von halb rechts versandet noch, der Ball bleibt aber in den Reihen der Bayern. Díaz findet auf rechts Olise, der kurz andribbelt und dann in den Sechzehner spielt, wo Kane per Direktabnahme links unten trifft.

0:2 Guerreiro (20.): Die Bayern spielen die Hausherren im eigenen Sechzehner schwindelig. Wieder geht es über Olise, der von rechts kurz nach innen zieht und zentral an der Strafraumgrenze Guerreiro findet. Der Portugiese spielt blitzschnell Doppelpass mit Jackson und trifft problemlos.

0:3 Jackson (31.): Olise hat wieder viel zu viel Platz gegen einen komplett überforderten Gegner. Der Franzose zieht über rechts in den Strafraum, zündet ein Übersteiger-Feuerwerk und legt schließlich quer zu Jackson, der nur noch den Schlappen hinhalten muss.

0:4 Kane (34.): Pafos gibt sich komplett auf und hat defensiv überhaupt keinen Zugriff. Kane ist am Sechzehner umringt von Verteidigern, schafft es aber dennoch in den Strafraum und tunnelt am Ende Torwart Michael.

1:4 Orsic (45.): Aus dem Nichts erzielt Pafos das erste Champions League-Hauptrundentor überhaupt. Kim gibt stümperhaft den Ball an Torschütze Orsic ab, der in Richtung Bayern-Tor zieht und sich einen Sonntagsschuss in den rechten Torwinkel gönnt, dem Neuer nur hinterhergucken kann.

1:5 Olise (68.): Ein Steilpass entblößt die gesamte Defensive, Jackson scheitert jedoch vollkommen frei an Keeper Michael. Olise kommt aber an den Abpraller und knallt den Ball sehenswert mit vollem Risiko unter den Querbalken.

Eingewechselt:

46‘ Serge Gnabry (3) für Díaz

64‘ Sacha Boey (3) für Kane

72‘ Jonathan Tah für Upamecano

72‘ Lennart Karl für Olise

83‘ Tom Bischof für Laimer