Kurucay verrät Schalke-Plan

Innenverteidiger Hasan Kurucay, bislang eher als Wandervogel bekannt, sieht seine langfristige Zukunft bei Schalke 04. „Der Plan ist, auf Schalke viele Jahre zu bleiben. Ich habe Träume mit diesem Team und mit diesem Verein“, zitiert ‚RevierSport‘ den 28-Jährigen, der im Sommer ablösefrei vom belgischen Erstligisten OH Leuven zu den Königsblauen kam.

„Ich hatte viele Angebote, habe aber auf das richtige gewartet. Und das war Schalke“, so Kurucay weiter. Die Schalker sind die inzwischen elfte Profistation des in Dänemark aufgewachsenen Türken, der einen bis 2027 datierten Vertrag unterschrieben hat.