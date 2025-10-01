Liverpool droht Ekitiké-Ausfall

Der FC Liverpool muss womöglich am Samstag (18:30 Uhr) gegen den FC Chelsea an der Stamford Bridge auf Hugo Ekitiké (23) verzichten. Der Stürmer blieb beim 0:1 gegen Galatasaray auf dem Rasen liegen, nachdem er sich vergeblich gestreckt hatte, um einen Fehlpass von Dominik Szoboszlai zu erreichen. In der 68. Spielminute musste der Franzose dann aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Spiel sagte Reds-Trainer Arne Slot: „Er spürte etwas, als er sich nach einem Ball streckte. Er sagte, er könne nicht weitermachen, also mussten wir ihn auswechseln. Mal sehen, wie es ihm am Wochenende geht.“ Defenitiv nicht mit von der Partie wird Torhüter Alisson Becker (32) sein, der Brasilianer sei „zu 99,9 Prozent raus“.