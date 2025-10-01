Schlotterbecks große BVB-Forderung

Es könnte sein, dass sich die Fans von Borussia Dortmund noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe Nico Schlotterbeck seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzen wird. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Innenverteidiger „in einer titelfähigen Mannschaft spielen“ möchte. Dies sei die hinreichende Bedingung für eine Verlängerung von 2027 bis ins Jahr 2030.

Wirklich einsehbar ist die sportliche Zukunft allerdings in der Regel erst, wenn es im kommenden Frühjahr auf den Sommertransfermarkt zugeht und womöglich erste Neuverpflichtungen eingetütet werden. Sich bis dahin gedulden zu müssen, wäre sicherlich nicht im Sinne von Sebastian Kehl und Co.

„Ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere. Wir werden jetzt Gespräche führen. Ich werde mich mit Sebastian Kehl zusammensetzen, einen Plan machen und dann wird man schauen, was sich daraus ergibt“, sagte Schlotterbeck erst am gestrigen Dienstag.

Klar ist: Mit seiner Qualität ist der Linksfuß für zahlreiche Topklubs sehr interessant, vor allem mit Blick auf den kommenden Sommer. Will der BVB nicht Gefahr laufen, mit Schlotterbeck ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sollte man eine zeitnahe Lösung anpeilen.