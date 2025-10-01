Menü Suche
100 Millionen für Union?

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Dirk Zingler als Präsident von Union Berlin @Maxppp

Union Berlin winkt ein warmer Geldregen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, haben die Eisernen mit dem Unternehmen Bregal eine Absichtserklärung über eine Partnerschaft, die bis zu 100 Millionen Euro schwer sein könnte, geschlossen. Konkrete Verträge wurden aber noch nicht unterzeichnet.

Das Geld wollen die Köpenicker jedoch nicht in den Kader, sondern in den Umbau des Trainigsgeländes sowie des Stadions stecken. Gespräche mit der RAG-Stiftung bezüglich eines Einstiegs scheiterten, nun scheint Bregal das Rennen zu machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
