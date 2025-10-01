HSV bestätigt: Hinrunden-Aus für Omari

Den Hamburger SV hat eine Hiobsbotschaft ereilt. Laut eigenen Vereinsangaben wird Innenverteidiger Warmed Omari wegen eines Außenbandrisses mit Syndesmosebeteiligung für den Rest der Hinrunde ausfallen. Der 25-Jährige hatte sich am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin (0:0) bei einem Klärungsversuch verletzt, nun bestätigten die Untersuchungen die Befürchtungen.

In dieser Spielzeit gehörte der Sommerneuzugang in allen sechs Pflichtspielen zur Startelf. Neben Omari muss der Aufsteiger vorerst auch auf Fábio Vieira (25) verzichten. Der Mittelfeldspieler, der nach seiner Roten Karte gegen Union für zwei Spiele gesperrt wurde, laboriert an einer starken Kniestauchung und wird „in eine langsame und schmerzadaptierte Aufbelastung gehen“.