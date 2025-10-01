United-Spur zu Hürzeler

Manchester United wappnet sich für eine vorzeitige Entlassung von Trainer Rúben Amorim und sieht in Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) eine mögliche Alternative. Wie die ‚Sun‘ berichtet, stehen der ehemalige Pauli-Trainer und Michael Carrick (vereinslos) neu auf der Liste der Red Devils. Zudem sind Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (AFC Bournemouth) sowie der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate weiterhin in der engeren Auswahl.

United steht auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz und scheiterte in der ersten Runde des EFL Cups an Viertligist Grimsby Town. Der Verein hat jedoch einen triftigen Grund, Amorim mindestens bis zum 1. November zu behalten. Der Portugiese würde eine umgerechnet rund 14 Millionen Euro hohe Abfindung erhalten, sollte er vor diesem Zeitpunkt entlassen werden.