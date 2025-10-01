FC Bayern: Jackson „fühlt sich wie zu Hause“

Nicolas Jackson hat sich nach eigener Aussage in seiner neuen Heimat gut eingewöhnt. „Nach den ersten Wochen in München fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich wie zu Hause. Alle haben mich super aufgenommen, es sind tolle Leute hier. Ich bin sehr glücklich – und wir werden sehen, was die Zukunft bringt“, sagte der Angreifer nach dem 5:1-Auswärtssieg des FC Bayern gegen den Pafos FC am gestrigen Dienstagabend.

Gegen den Underdog aus Zypern feierte die Chelsea-Leihgabe ihren Premieren-Treffer im Trikot der Münchner. „Ich bin sehr, sehr glücklich über mein erstes Tor. Es ist ein neuer Start für mich. Ich habe lange nicht gespielt, aber jetzt komme ich langsam wieder in meine Fitness und will so schnell wie möglich mein bestes Level erreichen“, so Jackson. Bei seinen ersten Auftritten für den FCB wirkte der Senegalese oftmals noch wie ein Fremdkörper. „Ich habe fast zwei Monate nicht gespielt, auch alleine trainiert“, begründet der 24-Jährige seine Anlaufschwierigkeiten.