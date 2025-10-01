Trainersuche: Bedient sich Al Ittihad bei Real?

Der neue Trainer von Al Ittihad könnte von Real Madrid kommen. Nach FT-Informationen hat der Wüstenklub die Gespräche mit Santiago Solari aufgenommen, der aktuell als Direktor Profifußball bei den Königlichen fungiert. Die Saudis hatten sich am vergangenen Wochenende nach der 0:2-Niederlage gegen Al Nassr von Laurent Blanc getrennt.

Ebenfalls im Gespräch ist Luciano Spalletti. Der Italiener ist einverstanden, den Job zu übernehmen, fordert aber ein hohes Gehalt. Auch Sergio Conceição, Xavi, Mark van Bommel und Roger Schmidt, der gerade erst einen neuen Beraterjob angetreten hat, werden gehandelt.