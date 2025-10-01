Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve SPL

Trainersuche: Bedient sich Al Ittihad bei Real?

von Luca Hansen - Quelle: FT-Exklusiv
Santiago Solari und Roberto Carlos auf der Tribüne @Maxppp

Der neue Trainer von Al Ittihad könnte von Real Madrid kommen. Nach FT-Informationen hat der Wüstenklub die Gespräche mit Santiago Solari aufgenommen, der aktuell als Direktor Profifußball bei den Königlichen fungiert. Die Saudis hatten sich am vergangenen Wochenende nach der 0:2-Niederlage gegen Al Nassr von Laurent Blanc getrennt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls im Gespräch ist Luciano Spalletti. Der Italiener ist einverstanden, den Job zu übernehmen, fordert aber ein hohes Gehalt. Auch Sergio Conceição, Xavi, Mark van Bommel und Roger Schmidt, der gerade erst einen neuen Beraterjob angetreten hat, werden gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
La Liga
Real Madrid
Ittihad
Santiago Hernán Solari Poggio

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Ittihad Logo Al Ittihad
Santiago Hernán Solari Poggio Santiago Hernán Solari Poggio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert