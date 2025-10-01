Draxler findet eigene Karriere „absolut geil“

Julian Draxler blickt voller Zufriedenheit auf seine bisherige Karriere als Fußballer zurück. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt Draxler: „Ja, ich fand und finde meine Karriere absolut geil.“ Für den Anschluss an die aktive Laufbahn liebäugelt der Rechtsfuß mit einem Engagement als Co-Trainer und erwähnt im Zuge dessen einen konkreten Namen: „Sollte Raúl mal auf der Suche nach einem Co-Trainer sein und auf mich zukommen, würde ich das wohl auch machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Draxler startete seine Karriere einst beim FC Schalke 04 und stand im Dress von Paris St. Germain neben Größen wie Lionel Messi (38) und Neymar (33) auf dem Platz. Seinen aktuellen Vertrag bei Al Ahli verlängerte der 32-Jährige erst kürzlich bis 2028 und geht somit in seine dritte Saison in Katar.