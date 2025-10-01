Zoff mit Alonso? Valverde bezieht Stellung
Fede Valverde hat auf die Gerüchte über Differenzen mit seinem Trainer Xabi Alonso reagiert. In den sozialen Medien verwies er die Anschuldigungen ins Reich der Fabeln: „Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, sodass ich ihm ohne Bedenken sagen kann, welche Position ich auf dem Spielfeld bevorzuge, aber ich habe immer deutlich gemacht, dass ich bereit bin, überall, auf jeder Reise und in jedem Spiel zu spielen.“
Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos
Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea
Zuvor hatte der Mittelfeldspieler von Real Madrid für Aufsehen gesorgt, indem er auf der Pressekonferenz vor dem gestrigen 5:1-Sieg in der Champions League gegen Karat Almaty monierte, dass er nicht gerne als Rechtsverteidiger spielt. Gegen den kasachischen Klub schmorte der 27-Jährige 90 Minuten auf der Bank und bestach beim Aufwärmen durch Lustlosigkeit, was die Gerüchte weiter befeuerte.
