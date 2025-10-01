Zoff mit Alonso? Valverde bezieht Stellung

Fede Valverde hat auf die Gerüchte über Differenzen mit seinem Trainer Xabi Alonso reagiert. In den sozialen Medien verwies er die Anschuldigungen ins Reich der Fabeln: „Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, sodass ich ihm ohne Bedenken sagen kann, welche Position ich auf dem Spielfeld bevorzuge, aber ich habe immer deutlich gemacht, dass ich bereit bin, überall, auf jeder Reise und in jedem Spiel zu spielen.“

Zuvor hatte der Mittelfeldspieler von Real Madrid für Aufsehen gesorgt, indem er auf der Pressekonferenz vor dem gestrigen 5:1-Sieg in der Champions League gegen Karat Almaty monierte, dass er nicht gerne als Rechtsverteidiger spielt. Gegen den kasachischen Klub schmorte der 27-Jährige 90 Minuten auf der Bank und bestach beim Aufwärmen durch Lustlosigkeit, was die Gerüchte weiter befeuerte.