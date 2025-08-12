HSV will Salah

Die Euphorie nach dem langersehnten Bundesliga-Aufstieg bröckelt schon wieder beim Hamburger SV. Die Testspielergebnisse bereiten Grund zur Sorge, wirklich bereit scheinen die Rothosen für das Oberhaus noch nicht. Neuzugänge sollen her, in der Offensive könnte Platzhirsch Jean-Luc Dompé (29) Konkurrenz bekommen.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, zeigt der HSV Interesse an Ibrahim Salah von Stade Rennes. Die Franzosen fordern rund 1,5 Millionen Euro Ablöse für Linksaußen. Allerdings müssen sich die Hanseaten mit Nebenbuhlern auseinandersetzen. Der FC Basel sowie der FC Getafe haben den 23-Jährigen ebenfalls auf dem Zettel.

In der vergangenen Saison war der flexible Angreifer an Stade Brest verliehen, mit dem Ligue 1-Klub trat er sogar in der Champions League an. In wettbewerbsübergreifend 21 Spielen traf Salah zweimal und bereitete ein Tor vor. Sein Vertrag in Rennes läuft noch bis 2027.