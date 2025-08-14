Alles klar: Liverpool holt Leoni

Dem FC Liverpool ist in den Verhandlungen um Giovanni Leoni (18) der Durchbruch gelungen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der englische Meister mit Parma Calcio auf eine Ablöse von 35 Millionen Euro geeinigt. Zudem erhalte der Serie A-Klub eine Weiterverkaufsklausel.

Leoni soll am heutigen Donnerstag in Liverpool eintreffen, um den Medizincheck zu absolvieren. Der Innenverteidiger war erst vor einem Jahr für knapp fünf Millionen Euro von Sampdoria Genua nach Parma gewechselt. Im Laufe der Saison etablierte sich der italienische U19-Nationalspieler als Stammkraft (17 Einsätze), jetzt steht bereits der große Schritt in die Premier League an.