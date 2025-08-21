Menü Suche
Liverpool: Frimpong fällt länger aus

von Arouna Touray - Quelle: liverpoolfc.com
Jeremie Frimpong im LFC-Trikot

Der FC Liverpool muss vorerst auf Neuzugang Jeremie Frimpong verzichten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Newcastle United am kommenden Montag (21 Uhr) teilte Cheftrainer Arne Slot mit, dass sich der 24-Jährige eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat und bis nach der Länderspielpause (4. bis 9. September) ausfallen wird.

Vertreten wird der Niederländer auf der Rechtsverteidiger-Position von Conor Bradley (22). Der Nordire hatte ebenfalls mit einer Verletzung am Oberschenkel zu kämpfen, konnte aber heute zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainieren.

