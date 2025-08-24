Menü Suche
Schlechte Nachrichten für Neymar

von Aaron Schlütter - Quelle: Ge Globo
Neymar im Trikot des FC Santos @Maxppp

Seit fast zwei Jahren ist Neymar nicht mehr für die brasilianische Nationalmannschaft aufgelaufen. Laut der brasilianischen ‚Ge Globo‘ könnte sich das Seleção-Comeback des 33-Jährigen aufgrund einer Verletzung weiter verzögern. Dem Bericht zufolge musste die Nummer zehn das Training am vergangenen Donnerstag wegen einer Schwellung im Oberschenkel abbrechen. In den folgenden Tagen soll der Brasilianer über Schmerzen beim Gehen geklagt haben.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass keine ernste Verletzung vorliegt und er möglicherweise am kommenden Wochenende gegen Fluminense spielen könne. Jedoch soll der Kader von Nationaltrainer Carlo Anchelotti für die Spiele gegen Chile und Bolivien Anfang September bereits am morgigen Montag verkündet werden. Wegen seiner Verletzung bleibt abzuwarten, ob der Superstar nach fast zwei Jahren Abstinenz wieder für die Seleção auflaufen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
