Boniface zurück in Leverkusen

von Martin Schmitz - Quelle: Gianluca Di Marzio
Boniface schaut grimmig @Maxppp

Victor Boniface (24) ist fürs Erste aus Mailand nach Leverkusen zurückgekehrt. Das berichtet Gianluca Di Marzio. Der nigerianische Mittelstürmer hatte beim AC bereits den Medizincheck absolviert, um einen Leihwechsel zu den Rossoneri bis zum Saisonende abzuschließen. Der italienische Traditionsklub zögert jedoch mit der finalen Zusage an die Werkself.

Boniface kehrt zunächst in den Trainingsbetrieb bei Bayer zurück und wartet auf die Entscheidung. Milan verhandelt nach FT-Infos parallel wegen Dusan Vlahovic (25) mit Juventus Turin.

