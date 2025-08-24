Verwirrung um Boniface: Platzt der Transfer?

In der vergangenen Saison hat Patrik Schick (29) bei Bayer Leverkusen Victor Boniface eindeutig den Rang abgelaufen und sich den Stammplatz im Sturm der Werkself gesichert. Der Nigerianer stand daher bereits im Winter vor einem Wechsel zu Al Nassr, die damals rund 70 Millionen Euro auf den Tisch legen wollten. Am Ende entschied sich der Wüstenklub jedoch gegen eine Verpflichtung und gab in Jhon Durán (21) einem anderen Kandidaten den Zuschlag.

Dieses Vorgehen könnte sich nun wiederholen. Eigentlich ist sich die Werkself mit dem AC Mailand über einen Leihwechsel des bulligen Mittelstürmers einig. Gegen eine Gebühr von fünf Millionen Euro soll der 24-Jährige bis Saisonende ins Trikot der Rossoneri schlüpfen, die Boniface per Kaufoption dann für 24 Millionen Euro verpflichten könnten. Doch der Wechsel hakt. Zuletzt gab es Berichte über weitere Medizinchecks. Dies verneint Milan-Sportdirektor Igli Tare jedoch gegenüber ‚DAZN Italia‘.

„Es gab keine weiteren medizinischen Untersuchungen. Wir waren uns der früheren Probleme bewusst und bewerten den Gesundheitszustand des Spielers. Seine Qualitäten sind unbestritten. Wir versuchen, die richtige Entscheidung für diese Situation zu treffen“, so der ehemalige Profi vor dem Milan-Auftaktspiel gegen Aufsteiger Cremonese (1:2).

Update (11:00 Uhr): Laut Gianluca Di Marzio ist Boniface wieder nach Deutschland zurückgekehrt und wartet auf die endgültige Entscheidung der Rossoneri.

Spielt Milan auf Zeit?

Am Freitag war Boniface zum Medizincheck in Mailand angetreten. In der Folge war der Transferabschluss erwartet worden. Italienische Medien hatten jedoch kurz darauf berichtet, dass Milan wegen der Verletzungshistorie des Nigerianers, der unter anderem bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten hat, eine zusätzliche Knie-Untersuchung für den Samstag anberaumt hätte. Dem war jedoch offenbar nicht so.

Tare spielt jedoch weiter auf Zeit, wie er weiter ausführte: „Wir werden es bald mit dem Trainer besprechen und eine endgültige Entscheidung treffen. Wir setzen uns nicht selbst unter Druck.“ Womöglich möchte Milan die Leverkusener einfach noch ein wenig hinhalten, um im Hintergrund andere Gespräche zu führen. Denn nach FT-Informationen arbeiten die Rossoneri parallel weiterhin daran, Dusan Vlahovic (25) von Juventus Turin zu verpflichten.