Einigung: Boniface-Transfer vor dem Abschluss

Zahlreiche Abgänge gab es in diesem Sommer bereits bei Bayer Leverkusen, mit Victor Boniface wird aller Voraussicht nach zeitnah der nächste folgen. Eine große Hürde wurde nun genommen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Werkself mit dem AC Mailand mündlich auf einen Transfer des Sturm-Brechers geeinigt. Demzufolge fließt eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro an den Vizemeister, die Kaufoption in Höhe von 24 Millionen Euro ist nicht verpflichtend. Lediglich Medizincheck und Unterschriften stehen noch aus.

Sollte Milan die Kaufoption ziehen, winkt dem Nigerianer ein Vertrag bis 2030. Vor einem halben Jahr war Al Nassr noch bereit, rund 70 Millionen für Boniface auf den Tisch zu legen, ein Transfer platzte jedoch auf der Zielgeraden. Nun gibt man sich mit deutlich weniger zufrieden.