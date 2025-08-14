Tah lobt Eberl und wollte Wirtz

Jonathan Tah steht mit einem Jahr Verzögerung vor seiner ersten Saison im Dienst des FC Bayern. Vom geplatzten Wechsel aus dem Vorsommer ist bei Tah jedoch nichts hängengeblieben, wie der 29-Jährige dem ‚kicker‘ verrät. Damals wollten beide Parteien zusammenfinden, der Deal scheiterte jedoch an einer eher überschaubaren Diskrepanz von fünf Millionen Euro in den Ablöseverhandlungen mit Ex-Klub Bayer Leverkusen: „Ich sage immer: Es sollte so sein. Damals wie heute hat mir die Art und Weise gefallen, wie der Trainer mit mir kommuniziert hat; wie Eberl viel mit mir kommuniziert hat und mir das Projekt vorgestellt hat. Was der Verein in mir sieht, was ich der Mannschaft geben kann. Genau diese Challenge hat mich gepackt. Es ist der nächste richtige Schritt für mich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht mitgebracht hat der Innenverteidiger seinen guten Freund Florian Wirtz (22), den es nach langen Verhandlungen und etwas überraschend nicht zum deutschen Rekordmeister, sondern zum FC Liverpool zog. Angesprochen darauf, ob Tah nicht hätte Überzeugungsarbeit leisten können, will der Nationalspieler nicht so recht mit der Sprache rausrücken: „Ich will nicht zu viel verraten. Vielleicht hat zwischendurch ja auch er an mir gebaggert, weil bei mir auch nicht klar war, was als Nächstes kommt. Wir haben beide unsere Entscheidung getroffen. Das ist gut so, genau so soll es sein.“