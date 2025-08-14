KSC-Juwel Kritzer auf dem Sprung?

Der Karlsruher SC muss den Abgang von Eigengewächs Mateo Kritzer fürchten. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt der italienische Erstligist US Lecce Interesse an dem 19-jährigen Mittelfeldspieler. Gespräche mit dem Management des Spielers sollen bereits geführt worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kritzer selbst würde prinzipiell gerne in Karlsruhe bleiben, kann sich bei Perspektivlosigkeit aber auch einen Wechsel vorstellen. Bislang kommt der deutsche U19-Nationalspieler nicht über Einsätze im Oberligateam der Badener hinaus.