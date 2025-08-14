Menü Suche
Kommentar
Serie A

KSC-Juwel Kritzer auf dem Sprung?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Mateo Kritzer beim Fotoshooting @Maxppp

Der Karlsruher SC muss den Abgang von Eigengewächs Mateo Kritzer fürchten. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigt der italienische Erstligist US Lecce Interesse an dem 19-jährigen Mittelfeldspieler. Gespräche mit dem Management des Spielers sollen bereits geführt worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kritzer selbst würde prinzipiell gerne in Karlsruhe bleiben, kann sich bei Perspektivlosigkeit aber auch einen Wechsel vorstellen. Bislang kommt der deutsche U19-Nationalspieler nicht über Einsätze im Oberligateam der Badener hinaus.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
2. Bundesliga
KSC
Lecce
Mateo Kritzer

Weitere Infos

Serie A Serie A
2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Lecce Logo US Lecce
Mateo Kritzer Mateo Kritzer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert