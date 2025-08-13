Traumtor & Assist: Bayern-Juwel Karl stellt Ansprüche

Beim 4:0 gegen Tottenham Hotspur in der vergangenen Woche erzielte Lennart Karl seinen ersten Treffer für die Profis des FC Bayern. Im gestrigen Test beim GC Zürich legte das 17-jährige Toptalent dann gleich das nächste Weitschuss-Traumtor nach (21.). Nach unwiderstehlichem Antritt bereitete Karl dann auch noch gleich das 2:0 durch Jonah Kusi-Asare vor (26.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so kommt es mittlerweile durchaus realistisch daher, dass der Linksfuß schon im DFL-Supercup gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 20:30 Uhr) zur Münchner Startelf zählen könnte. Erst recht, wenn Kingsley Coman (29) bis dahin noch wie erwartet an Al Nassr verkauft wird.

Karl attestiert sich „ein sehr, sehr gutes Spiel“

Aus seinen kurzfristigen Ambitionen macht Karl unterdessen keinen Hehl. „Bei den Testspielen hat alles gut geklappt, aber ich will jetzt auch im Supercup gegen Stuttgart oder in der Bundesliga Spielzeit bekommen“, sagte der Dribbler gestern gegenüber Vereinsmedien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell ist er zufrieden mit seinen ersten Wochen bei den Profis: „Die Jungs nehmen mich perfekt auf. Ich kann meine Stärken zeigen und arbeite an meinen Schwächen. Heute hat wieder alles gepasst – das Tor, dazu der Assist und insgesamt war es ein sehr, sehr gutes Spiel.“

„Er ist selbstbewusst“

Nach den super Testspiel-Eindrücken ist man beim FCB besonders glücklich, Karls Vertrag kürzlich um mindestens drei Jahre verlängert zu haben. Christoph Freund lobte gestern: „Er ist selbstbewusst. Das ist eine seiner großen Stärken. Er weiß, was er kann. Man sieht seine Qualität auch auf dem Platz. Es ist alles sehr schnell gegangen bei ihm. Das Ziel ist, dass er diese Saison Einsätze bekommt.“ Vielleicht ja schon am Samstag?

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportdirektor schließt: „Natürlich ist es auch schön, wenn er dann noch solche Tore schießt in den Spielen, wir sehen das immer wieder im Training. Daher freuen wir uns auf das, was diese Saison mit ihm kommt.“