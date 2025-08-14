Bayer muss zittern: BVB-Gerücht um Badé

Bayer Leverkusen muss um die beinahe sicher geglaubte Verpflichtung von Loïc Badé bangen. Wie die Schweizer Variante von ‚Sky‘ berichtet, hat der Innenverteidiger den Wechsel ins Rheinland gebremst, da er lieber zu Inter Mailand wechseln wolle. Die Nerazzurri müssten vorher aber erst noch einen anderen Verteidiger abgeben – ob das gelingt, ist unklar.

Unterdessen befindet sich auch Borussia Dortmund aufgrund eines Personalengpasses auf der Suche nach neuen Abwehrleuten. Laut ‚Sky.ch‘ besteht daher auch Interesse an Badé. Ob der BVB in der Gunst des französischen Nationalspielers vor oder hinter Bayer liegt, ist offen. Klar scheint aber: Badés erste Wahl heißt Inter Mailand.

Erst am Dienstag hatte ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, dass der Wechsel des 25-Jährigen nach Leverkusen fast fix ist. Der FC Sevilla erhalte die geforderten 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni für Badé, der noch einen Vertrag bis 2029 besitzt. Nun scheint erstmal wieder alles offen.