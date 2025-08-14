Menü Suche
Kommentar 12
Bundesliga

Bayer muss zittern: BVB-Gerücht um Badé

Bayer Leverkusen will Loïc Badé als Nachfolger von Abwehrchef Jonathan Tah verpflichten. Doch nun gibt es namhafte Konkurrenz.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky.ch
1 min.
Loïc Badé im Zweikampf mit Niclas Füllkrug @Maxppp

Bayer Leverkusen muss um die beinahe sicher geglaubte Verpflichtung von Loïc Badé bangen. Wie die Schweizer Variante von ‚Sky‘ berichtet, hat der Innenverteidiger den Wechsel ins Rheinland gebremst, da er lieber zu Inter Mailand wechseln wolle. Die Nerazzurri müssten vorher aber erst noch einen anderen Verteidiger abgeben – ob das gelingt, ist unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen befindet sich auch Borussia Dortmund aufgrund eines Personalengpasses auf der Suche nach neuen Abwehrleuten. Laut ‚Sky.ch‘ besteht daher auch Interesse an Badé. Ob der BVB in der Gunst des französischen Nationalspielers vor oder hinter Bayer liegt, ist offen. Klar scheint aber: Badés erste Wahl heißt Inter Mailand.

Erst am Dienstag hatte ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, dass der Wechsel des 25-Jährigen nach Leverkusen fast fix ist. Der FC Sevilla erhalte die geforderten 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni für Badé, der noch einen Vertrag bis 2029 besitzt. Nun scheint erstmal wieder alles offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Serie A
La Liga
BVB
Leverkusen
Sevilla
Inter Mailand
Loïc Badé

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
La Liga La Liga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Sevilla Logo FC Sevilla
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Loïc Badé Loïc Badé
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert