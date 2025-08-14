Inter an Ex-Gladbacher Koné dran

Die AS Rom muss sich womöglich mit einem Abgang von Manu Koné auseinandersetzen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist der 24-Jährige die erste Alternative für Inter Mailand, sollte die anvisierte Verpflichtung von Ademola Lookman (27) nicht gelingen. Vertraglich ist der zentrale Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Italien gewechselt war, bis 2029 an die Roma gebunden.

Die Verhandlungen um Lookman erweisen sich für Inter als kompliziert, das jüngste Angebot von 45 Millionen Euro inklusive Boni lehnte Atalanta Bergamo ab. Die Bergamasken fordern weiterhin 50 Millionen Euro für den Offensivspieler, der vor rund zwei Wochen selbst ein Statement veröffentlichte, um seinen Wechsel nach Mailand voranzutreiben – bisher ohne Erfolg. Bleibt dieser auch in naher Zukunft aus, könnten die Nerazzurri auf den defensiveren Koné umschwenken.