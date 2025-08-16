Liverpool: Wende bei Chiesa?

Federico Chiesa stand beim FC Liverpool in diesem Sommer weit oben auf der Abgangsliste, doch nun könnte sich das Blatt für den 27-Jährigen noch einmal wenden. Nach dem 4:2-Sieg beim Premier League-Auftakt Liverpools gegen den AFC Bournemouth, bei dem Chiesa in der 88. Spielminute den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Reds erzielte, lobte Cheftrainer Arne Slot in der anschließenden Pressekonferenz den Italiener: „Als wir ihn brauchten, hat er geliefert. Und das ist immer positiv für deine Zukunft in einem Verein“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chiesa selbst will um einen Platz an der Anfield Road kämpfen: „Ich bin sehr glücklich in Liverpool. Ich werde mit dem Verein sprechen, aber ich möchte hierbleiben und um viele Trophäen kämpfen“. Im Sommer 2024 wechselte der Außenstürmer für zwölf Millionen Euro von Juventus Turin nach Liverpool. Die bisherige Zeit des 51-fachen Nationalspielers war aber nicht von Erfolg gekrönt. In der vergangenen Saison kam er insgesamt nur auf 14 Kurzeinsätze.