30 Millionen: Nottingham shoppt munter weiter

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Douglas Luiz im Warm up für Juventus @Maxppp

Douglas Luiz (27) kehrt nach einer Saison bei Juventus Turin nach England zurück. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des brasilianischen Sechsers zu Nottingham Forest beschlossene Sache. Als Ablöse fließen 30 Millionen Euro nach Italien, wodurch Juve womöglich zeitnah die Leihe von Randal Kolo Muani (26/Paris St. Germain) abwickeln kann.

Update (14:41 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ handelt es sich um eine Leihe, auf die unter gewissen Voraussetzungen wie Einsätzen eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen folgt.

Zum Zeitplan: Luiz soll noch heute auf die Insel reisen, ehe er den Medizincheck am Donnerstag absolviert. Bei Nottinghams Premier League-Spiel bei Crystal Palace am Sonntag (15 Uhr) könnte Luiz dann für die Tricky Trees debütieren. Nach den Offensivspielern Dan Ndoye (42 Millionen), Igor Jesus (19 Millionen), James McAtee (25 Millionen), Arnaud Kalimuendo (30 Millionen) und Omari Hutchinson (43 Millionen) ist Luiz der sechste teure Neuzugang für Nottingham in diesem Sommer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Premier League
Serie A
Nottingham
Juventus
Douglas Luiz

