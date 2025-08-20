30 Millionen: Nottingham shoppt munter weiter

Douglas Luiz (27) kehrt nach einer Saison bei Juventus Turin nach England zurück. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel des brasilianischen Sechsers zu Nottingham Forest beschlossene Sache. Als Ablöse fließen 30 Millionen Euro nach Italien, wodurch Juve womöglich zeitnah die Leihe von Randal Kolo Muani (26/Paris St. Germain) abwickeln kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:41 Uhr): Laut ‚The Athletic‘ handelt es sich um eine Leihe, auf die unter gewissen Voraussetzungen wie Einsätzen eine Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen folgt.

Zum Zeitplan: Luiz soll noch heute auf die Insel reisen, ehe er den Medizincheck am Donnerstag absolviert. Bei Nottinghams Premier League-Spiel bei Crystal Palace am Sonntag (15 Uhr) könnte Luiz dann für die Tricky Trees debütieren. Nach den Offensivspielern Dan Ndoye (42 Millionen), Igor Jesus (19 Millionen), James McAtee (25 Millionen), Arnaud Kalimuendo (30 Millionen) und Omari Hutchinson (43 Millionen) ist Luiz der sechste teure Neuzugang für Nottingham in diesem Sommer.